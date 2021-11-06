Karaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı - Haberler
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Karaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Karaman'da bağımlılık nedeniyle zorluk yaşayan kişilere ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal destek hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da bağımlılık nedeniyle zorluk yaşayan kişilere ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal destek hizmeti veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) açıldı.

81 il ve KKTC'de 104 Danışmanlık Merkezinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayınla aynı anda gerçekleştirildi.

Alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda destek almak isteyen veya ayaktan müdahale hizmetinden yararlanmak isteyenlere hizmet verecek olan Karaman YEDAM önümüzdeki günlerde başvuruları almaya başlayacak.

Karaman YEDAM'ın canlı yayınla gerçekleştirilen açılışına Vali Mehmet Alparslan Işık, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Yeşilay Şube Başkanı İhsan Duru ve yönetim üyeleri ile YEDAM uzmanları katıldı.

Karaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

Karaman'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'ne katıldı: (1)

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