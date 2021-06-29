Son dakika... KARAMAN'DA SEVGİ EVLERİNDE RAHATSIZLANAN 6 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Son dakika gündem haberine göre KARAMAN'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 15 yaşlarındaki 6 kız çocuğu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 15 yaşlarındaki 6 kız çocuğu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.10 sıralarında Osman Gazi Mahallesinde bulunan Sevgi Evleri'nde meydana geldi. Evde kalan 6 kız öğrenci rahatsızlanınca görevliler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede Sevgi evine gelen sağlık ekipleri tarafından çamaşır suyundan kaynaklı rahatsızlandıkları öne sürülen çocuklar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kız öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen