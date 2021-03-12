Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı

12.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:13
Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçururken, demir elektrik direklerini de yıktı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçururken, demir elektrik direklerini de yıktı.

Ermenek ilçesinde gece geç saatlerde başlayan şiddetli rüzgar gün ağarıncaya kadar devam etti. İlçenin Taşbaşı Mahallesinde bir vatandaşın oturduğu tek katlı evin çinko çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülerek yola uçtu. Çatısının uçması esnasında sokakta kimsenin bulunmaması ve kopan elektrik tellerinin ahşap evde yangın çıkarmaması olası faciayı önledi.

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Bekçi, "Gece saat 04.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle önce elektrik kesildi. Daha sonra balkona çıktığımda evin çatısı uçmuş. Çatı uçunca elektrik tellerine çarpmış ve tellerden kıvılcımlar çıktı. Yaşanan kıvılcım esnasında evin içi adeta gündüz gibi oldu. Bunun üzerine hemen polisi aradım. Onlarda gelerek gerekli önlemleri aldı ve tutanak tutular. Çok korktuk " dedi.

Şiddetli rüzgar Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde etkili oldu. Park içindeki bir ağacın devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin koptuğu mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. Ermenek ilçesi ile Güneyyur beldesinde yaşanan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. - KARAMAN

Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı
Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı
Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı
Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da rüzgar evin çatısını uçurdu, elektrik direklerini yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:15:52. #1.14#
title