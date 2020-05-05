Karaman'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 yaralı
05.05.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:06
Karaman'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karaman'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Akçakaya yönetimindeki 70 E 4647 plakalı otomobil, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Mustafa Küçükyarma idaresindeki 70 FV 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akçakaya yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA