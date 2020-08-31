Karaman'da MHP ilçe kongreleri tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman'da MHP ilçe kongreleri tamamlandı

Karaman'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe kongreleri tamamlandı.

Karaman'da MHP ilçe kongreleri tamamlandı
31.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:09

Karaman'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe kongreleri tamamlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak sadece delegelerin alındığı kongrelere, MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Gözel, Genel Başkan Başdanışmanı Ali Güler ve belediye başkanları katıldı.

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen kongrelerle 3 ilçede yeni yönetimler oluşturuldu. Diğer ilçelerde olduğu gibi MHP teşkilatları bu ilçelerde de tek liste ile seçime girdi. Divan başkanlığını il başkanı Mahmut Ünüvar'ın yaptığı Sarıveliler'de Kasım Tunç, Divan Başkanlığını Başdanışman Ali Güler'in yaptığı Başyayla'da Abdulkafi Bulut ve Divan Başkanlığını il başkanı Mahmut Ünüvar'ın yaptığı Kazımkarabekir'de İbrahim Bardakçı güven tazeledi.

"Son kongremizi Kazım Karabekir Paşamızın manevi huzurunda yaptık"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği mesajı okundu.

Kongrelerin Zafer ayında gerçekleştiğine dikkat çeken Başdanışman Ali Güler, "Samsun ilinin İlkadım ilçesindeki kongre ile başlayan 13. olağan büyük kurultay sürecinde, Karaman ilimizdeki ilçe kongrelerimizi tamamladık. Sürecin başlatıldığı İlkadım ilçemiz gibi, Karaman'daki ilçe kongre takvimini tamamladığımız Kazımkarabekir ilçemiz de adını aldığı paşamız dolayısıyla Milli mücadeleyi hatırlatmaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen son kongremizi, paşamızın manevi huzurunda 'Cihan yıkılsa Türk yılmaz' sözlerini tekrarlayarak gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesileyle merkez ilçe, Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ve Kazımkarabekir ilçe başkan ve yönetimlerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Sorumlu siyasetimiz yaygınlık kazanacak"

Karaman İl Teşkilatı kongresi için Ekim ayını işaret eden MHP İl Başkanı Mahmut Ünüvar, nitelikli ve sorumlu siyaset konularındaki kararlılıklarının yoğunlaşıp yaygınlık kazanacağını söyledi. Ünüvar, "İlçe kongrelerimiz, partimizin sağlıklı bakış açısının ortaya konulduğu, siyaset bezirganlığından uzak, ahlaki ölçülerin ve şehrimizdeki ilkeli siyasetin daha da olgunlaşmasına vesile olacak şekilde gerçekleşmiştir. Kongrelerimizin, ilimizde demokrasinin daha da kökleşip güçlenmesi için bir vesile olmasını temenni ediyorum. Ekim ayında yapacağımız il kongresinin ardından partimiz, daha dinamik, daha donanımlı ve daha heyecanlı olarak yoluna devam edecektir. Karamanlı hemşerilerimizin saha çalışmalarımızda gözlemleyip takdir ettiği, nitelikli ve sorumlu siyaset konularındaki kararlılığımız yoğunlaşıp yaygınlık kazanacak. İlçe teşkilatlarımızın bugüne kadar ortaya koydukları performansın sevindirici ve Karamanlı hemşerilerimiz açısından ümit verici olduğu kuşkusuzdur. Bu vesileyle ilçe başkanlarıma ve yönetimlerine; vatandaşımızla kaynaşma alanlarını genişletecekleri, tüm hemşerilerimizi kucaklayacakları ve münakaşayı ortadan kaldırıp müsamahayı teşvik edecekleri çalışmalarında başarılar diliyorum. Tamamlanan kongrelerimizin partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Dünya
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada 3. Sayfa
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaş mobilyada Türkiye'ye yarıyor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu
Bayern Münih'in geçici antrenörü Flick, Jurgen Kloop'u geçerek yılın teknik direktörü oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko
Magazin Ezgi Mola Didem Soydan Ferhan Şensoy Defne Samyeli
Spor Jose Sosa Sinan Gümüş Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Karaman'da MHP ilçe kongreleri tamamlandı - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 14:10:43. #1.14#
title