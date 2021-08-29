Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı
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Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı Misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere giren hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı Hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye ev hapsi verildi Karaman'da, misafirmiş gibi geldikleri...

Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere giren hırsızlar polisin takibi sonucu yakalandı

Hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye ev hapsi verildi

KARAMAN - Karaman'da, misafirmiş gibi geldikleri binalarda kimsenin bulunmadığı dairelere girerek hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişiye mahkemece ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde bir evden 45 bin lira çalınması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kadınların eşkallerini görüntülerden belirledi. Ekipler hırsızlık şüphelilerini yakalayabilmek için civar illerin emniyet müdürlükleri ile irtibata geçerek şüphelilerin görüntülerini paylaştı.

"Hırsızlar Kayseri'de yakalandı"

Niğde'de de girdikleri bir evden 1 milyon 500 bin lira çalan ve her yerde aranan Z.T. ve H.İ.Ç. (59), ikamet ettikleri Kayseri'de polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Niğde Emniyetine teslim edilen zanlılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

"Hırsızlara Karaman'da da ev hapsi verildi"

Niğde'de mahkemece serbest kalan hırsızlar, Karaman'da gerçekleştirdikleri hırsızlıktan dolayı Karaman polisine teslim edildi. Niğde'ye giden ekipler tarafından Karaman'a getirilen 4 kişi, ifadelerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen 3'ü kadın 4 şüpheli evlerine gönderildi.

Hırsızların kimsenin şüphelenmemesi için çocuklarını da yanlarına alarak misafirmiş gibi binalara giriş çıkış yaptıkları öğrenildi. Hırsızların Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde de aynı yöntemi kullandıkları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(ARD-MD-FM-

Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı
Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı
Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı
Karaman'da hırsızlık yapan 3'ü kadın 4 kişi önce kameralara sonra polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Dağlı

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