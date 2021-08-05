Karaman'da hayırsever vatandaşlara madalya ve berat belgeleri verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da hayırsever vatandaşlara madalya ve berat belgeleri verildi

Karaman'da hayırsever vatandaşlara madalya ve berat belgeleri verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bağış yapan hayırseverler için düzenlediği Madalya ve Berat Takdim törenine katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının bağış yapan hayırseverler için düzenlediği Madalya ve Berat Takdim törenine katıldı.

Program öncesinde Vali Işık'ı makamında ziyaret eden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz, TSK Güçlendirme Vakfı hakkında bilgilendirmede bulunarak ziyaretin anısına plaket takdiminde bulundu.

Ziyaretin ardından Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda Karaman'da ikamet eden ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na nakdi bağışta bulunan Abdullah Çelik ve Musa Aktaş'a madalya ve berat belgelerini veren Vali Işık, vakfa yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Haluk Levent Demet Akalın
Spor Ali Koç Eda Erdem Metin Oktay Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da hayırsever vatandaşlara madalya ve berat belgeleri verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:58:59. #1.14#

title