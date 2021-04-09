Karaman'da "Gençler Bizim Geleceğimizdir" projesi

Karaman'da "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Karaman'da "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Gençlik Programı KA347 Politika Reformuna Destek- Gençlik Diyaloğu Programı Kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 2020/R3 Başvuru döneminde başvurulan "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli proje kabul edildi.

Projenin tanıtımı için Polisevi'nde düzenlenen basın toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni, proje hakkında sunum yaptı.

Projenin amacının gençlerin karar alıcı kişilerle buluşarak kendi fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve gençlere yönelik politikalara destek niteliğinde görüşlerini ortaya koyarak proje sonunda proje sonuç belgesi oluşturulacağını ifade eden Yeni, şunları kaydetti:

"Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığındaki proje kapsamında 30 genç ile birlikte 3 toplantı yapılması planlanmaktadır. Yapılan 3 toplantının ardından yapacağımız Zirve toplantısında ise, Proje kapsamında 30 genç Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılarak politika üretme süreçlerine dahil olacaklardır. Programa kurumların üst yöneticileri ve akademisyenlerin katılması planlanmaktadır. Sonuca bağlanan fikirler raporlanarak zirve için materyal oluşturulacaktır."

Toplantıya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve emniyet mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu