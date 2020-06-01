Karaman'da çapa motoru ile traktörün arasına sıkışan kişi öldü
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Karaman'da çapa motoru ile traktörün arasına sıkışan kişi öldü

Karaman merkeze bağlı Bayır köyünde, traktör ile çapa motoru arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da çapa motoru ile traktörün arasına sıkışan kişi öldü
01.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:10

Karaman merkeze bağlı Bayır köyünde, traktör ile çapa motoru arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çapa motorunu traktörün arkasına yüklemeye çalışan Mustafa Akış, motorun devrilmesi sonucu traktörle motor arasına sıkıştı.

Akış, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akış'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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