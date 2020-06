Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü Karaman'da 15 yaşındaki bir çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Karaman'da 15 yaşındaki bir çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kızık köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.Y ile komşuları Halil Çatay (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., bıçakla Halil Çatay'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Çatak'ın kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çatay'ın cenazesi Karaman Belediyesine ait cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. M.Y. ise gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma, köyde başka bir olayın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbiri aldı.

Hayatını kaybeden Halil Çatay'ın 2 ay önce Şanlıurfa'dan Karaman'ın Kızık köyüne gelerek ev satın aldığı ve ailesi ile buraya yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA