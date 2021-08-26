Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
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Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il genelindeki okul ve kurum müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında il genelindeki okul ve kurum müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı.

Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu, başarılı bir şekilde yürütülmesi için atılacak adımlar ve yüz yüze eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan'ın iyi dilek ve temennileriyle başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Gündemin ilk maddesinde yer alan yüz yüze eğitim hazırlık çalışmaları değerlendirilerek 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak olan okullarda hijyen ve temizlik malzemelerinin eksiksiz olarak tedarik edilmesi, maske ve hijyen setlerinin öğretmen ve öğrencilere dağıtımının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Okul ve kurumların bakım onarım ihtiyaçları, personel ve yurt- pansiyon durumları, PCR testi uygulanması, aşılanma oranları, destekleme ve yetiştirme kursları, kurumsal sosyal medya kullanımı ve kişisel verilerin korunması konuları ayrı ayrı detaylı bir şekilde görüşüldü.

Soru cevap bölümünün ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, alınan kararların ve uygulamaların hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Karaman 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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