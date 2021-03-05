Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

05.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:45
Karakol komutanı Suriye sınırında 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı

HATAY'da, Ziyaret Hudut Karakol Komutanı Piyade Teğmen V.K. Suriye sınınında otomobilinde 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı.

HATAY'da, Ziyaret Hudut Karakol Komutanı Piyade Teğmen V.K. Suriye sınınında otomobilinde 82 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan V.K. ile İ.K., tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ziyaret Hudut Karakolu'nda görevli Piyade Teğmen V.K. ile İ.K.'nin, askeri yasak bölgeye girerek uyuşturucu madde çıkaracağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi harekete geçti. Bohşin Mahallesi'nde önlem alan ekipleri, V.K.'ye ait aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Öğle ile yapılan aramada 82 kilo takoz halde toz esrar ile 19 bin 800 TL ele geçirildi. V.K. ile İ.K. gözaltına alındı.Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K. ile İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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