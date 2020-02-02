: Karakaya Baraj Gölü'nde "drone"lu denetimle kaçak avcılara göz açtırılmayacak

02.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:59

Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanmaya başlanan drone destekli denetimlerle Karakaya Baraj Gölü'nde kaçak avcılara göz açtırılmayacak.

Malatya ve Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü, bölge balıkçılığının gelişmesi açısından önemli bir su havzası olarak görülüyor. Tekneyle ticari amaçlı avlanan balıkçılar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldıkları ruhsatla burada kendilerine tahsis edilen alanda avcılık yapabiliyor. Baraj gölü aynı zamanda amatör balıkçılar tarafından da tercih ediliyor.

Gölde balık sayısının artması ve kaçak avcılığın önüne geçebilmek için çalışma yürüten Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yıl drone destekli denetimlere başladı.

"Geniş alanları tarayarak, denetleyeceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakaya Baraj Gölü'nde 1 Nisan-30 Haziran'da olta balıkçılığı dahil her türlü avın yasak olduğunu söyledi.

Karaca, av yasağının bulunmadığı dönemlerde ise tekneyle ticari balıkçılık yapanların şahsen veya kooperatif aracılığıyla su alanlarını kiraladığını ifade etti.

Baraj gölü havzasının 268 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu anlatan Karaca, "Bu alanın av yasağı dönemlerinde kaçak avcılık yönünden denetlenmesi gerekiyor. Bugüne kadar su ürünleri kontrol teknemiz vasıtasıyla gölden, kara araçlarıyla da karadan denetim yaptık. Bu çok masraflı oluyordu. Drone ile av yasağı dönemlerinde geniş alanları tarayarak denetleyeceğiz." dedi.

Karaca, av yasağı dönemi dışında da denetimler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren av yasağı olmadığı halde, ruhsatlı avlanan, su alanını kiralayarak avlanan tekne sahiplerini ve olta balıkçılarını, iğnenin boyu ve olta yönünden takip edeceğiz. Ayrıca drone ile havzadaki balık üretim tesislerinin kontrollerini yapacağız. Ruhsatı ve izni olmayan veya su alanını kiralamayanlar varsa onlara yaptırım uygulayacağız."

Balık üretimi açısından Karakaya Baraj Gölü'nü önemsediklerini dile getiren Karaca, "Geçen yıl baraj gölünde yaklaşık 180 ton balık avlandı. Av yasağına uyulması halinde bu sahadan daha fazla vatandaşın geçimini sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 34 kişiye 96 bin lira ceza uygulandı"

Battalgazi Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu ise ruhsatsız teknelerle ağ atarak balık avlayan ve av yasağı döneminde avcılık yapanlara ceza uyguladıklarını söyledi.

Hacıoğlu, "Geçen yıl av yasağı döneminde 74 makaralı dip oltası ele geçirdik. İl genelinde 14 bin metre balık ağı toplandı. 34 kişiye 96 bin lira ceza uygulandı." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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