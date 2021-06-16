Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek (3)

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KARAİSMAİLOĞLU MİDYAT'I GEZDİAltyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu'nun temel atma töreninin ardından, tarihi yerleri gezdi.

KARAİSMAİLOĞLU MİDYAT'I GEZDİ

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin-Midyat Yolu'nun temel atma töreninin ardından, tarihi yerleri gezdi. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Midyat Belediyesi Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Midyat Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Mor Gabriel Manastırı'nı gezdi. Burada Mor Gabriel Metipoliti Samuel Aktaş, Bakan Karaismailoğlu'na manastırı tanıttı. Bakan ve beraberindekiler, Midyat İlçesindeki esnaflarla da bir araya geldi. İlçede kuyumculuk yapan İsmail Alkol, Bakan Karaismailoğlu'na kehribar bir tespih hediye etti. Bakan ve beraberindeki heyet, tarihi Gelüşke Hanını da ziyaret etti. Tarihi handa, Midyat Belediyesi korosu konuklara Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice şarkılar söyledi. Yaklaşık 20 dakika devam eden dinletiden sonra, Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler yanlarına getirilen kuzulara süt verdi. Ardından Midyat İlçe Konuk Evini de ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, güvercin uçurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya