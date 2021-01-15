Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi

15.01.2021 13:10 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:56

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin en kısa zamanda temelini atacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin en kısa zamanda temelini atacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, beraberinde, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Şanverdi, Sabahat Özgürsoy Çelik ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile yapım çalışmaları süren Altınözü-Antakya kara yolunda incelemede bulundu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden yol çalışması hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Altınözü Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Rıfat Sarı ile bir süre görüştü.

Karaismailoğlu, Hassa Belediyesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, kent için güzel projelere imza atacaklarını söyledi.

Hem ülkenin hem de Hatay'ın geleceğiyle ilgili önemli kararlar vereceklerini belirten Karaismailoğlu, "İnşallah devam eden projelerimizi bir an önce bitirmenin planlarını yapıyoruz. Onunla ilgili de şantiye ziyaretlerimizi yapıp inşallah bunları da kısa zamanda bitirip Hatay'ın ekonomisini, Hataylı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak projeleri bir bir bitireceğiz en kısa zamanda. Bu bizim asli görevimiz. Ondan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Amanos Tüneli'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki hem bölgenin hem de Hatay'ın en önemli, en beklediği projelerden bir tanesi olan Amanos Tüneli ile ilgili de son 3-4 aydır Sayın Cumhurbaşkanımızın rızasıyla, talimatları da doğrultusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İşler yolunda gidiyor, önemli ilerlemeler kaydettik. İnşallah en kısa zamanda bunun onaylarını alıp, ihalelerini yapıp bu yıl içerisinde bütün ümidimiz tekrar Hatay'a gelip bu Amanos Tüneli'nin temelini sizlerle hep birlikte atmanın heyecanını hissedeceğiz. Onun sorumluluğu üzerimizde, takiplerini yapıyoruz. İnşallah bu müjdeli haberi sizlere veriyorum. Bu hayırlı hizmetin bölgenin geleceğine çok önemli etkileri olacak. Buradaki üretimi, istihdamı, ekonomiyi canlandıracak, çok daha artıracak, bölgeye çok büyük değer katacak Amanos Tüneli'nin inşallah en kısa zamanda temelini atmak için tekrar buraya geleceğiz."

Karaismailoğlu, çok daha güzel günlere hep birlikte şahitlik edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Karataş, Karaismailoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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