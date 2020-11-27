Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları
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Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları

27.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:05
Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları

Göbeklitepe'deki dikilitaşlara benzer dikilitaşlara sahip olduğu için Göbeklitepe'nin kardeşi olarak da anılan Karahan Tepe'de ilk defa kazı çalışmaları başlıyor. Peki heyecan veren Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları... İşte detaylar...

Göbeklitepe'deki dikilitaşlara benzer dikilitaşlara sahip olduğu için Göbeklitepe'nin kardeşi olarak da anılan Karahan Tepe'de ilk defa kazı çalışmaları başlıyor. Peki heyecan veren Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları... İşte detaylar...

KARAHANTEPE KAZILARI

Şanlıurfa kültür envanterinin tespiti için başlatılan çalışmalar sırasında, kent merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindeki Kargalı Mahallesi yakınlarında araştırmacılar tarafından 1997 yılında yapılan yüzey araştırması sırasında Karahantepe'deki yapılar fark edildi.

Bölge halkı tarafından "Keçilitepe" olarak da bilinen alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında 2 yıl önce "Göbeklitepe Kültürü ve Karahantepe Kazıları" projesi kapsamında yüzey araştırma çalışması başlatıldı.

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Bu araştırmalarda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen ve ilk belirlemelere göre neolitik döneme ait "T" biçiminde 250'nin üzerinde dikili taş tespit edildi.

Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları

KARAHANTEPE'DE İLK 2019'DA BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle İstanbul Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığında bölgede ilk kazı çalışmalarına başlandı.

Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Karul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğu tahmin edilen 12 noktanın bilindiğini bunlardan birinin ise Karahantepe olduğunu söyledi.

Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları

Karahantepe'de yaptıkları yüzey araştırması sırasında buradaki dikili taşların Göbeklitepe ile aynı dönemde olduğunu belirlediklerini anlatan Karul, bölgenin topografik haritasını çıkararak, jeomanyetik ölçümler de yaptıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Karul, kazılara eylül ayının başında içerisinde akademisyenler ve işçilerin de bulunduğu yaklaşık 35 kişilik bir ekiple başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hava fotoğraflarından bile burada yüzeyde gözüken dikilitaş sayısı 250'nin üzerinde. Bu dönemin yapılarına baktığımızda 12 çevrede, 2 de merkezde olmak üzere içerisinde 14 dikilitaş bulunan özel yapılar söz konusu. Böyle bir hesap yapıldığında yüzeyden görülebilen dikili taşlar 30 civarında yapının olduğunu bize söylüyor. Kuşkusuz görülebilenler bunlar ama toprak altına henüz açığa çıkarılmasını bekleyen daha fazla yapının olduğunu da ön görmek gerekir. Dolayısıyla onlarca yapı olduğunu henüz kazıya yeni başlamış olmamıza rağmen rahatlıkla söyleyebiliriz."

Göbeklitepe'nin "T" biçimindeki dikili taşlarla ayırt edilen yerlerden bir tanesi olduğuna ve tek bir dönemi ifade etmediğine vurgu yapan Prof. Dr. Karul, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları

"Göbeklitepe'deki yaşam 'T' biçimindeki taşlardan oluşan bir dönemden de ibaret değil. Çok daha uzun bir süreci yansıtıyor, 700 - 800 yıllık bir yerleşim yahut kullanım söz konusu. Karahantepe'nin de bu sürenin içerisinde bir yere oturduğu kesin. Daha uzun bir süreyi kapsayabilir, öncesinden başlayabilir. Bütün bunları burada yapacağımız kazılar gösterecek ama en azından bu sürecin içerisinde önemli bir zaman aralığıyla örtüştüğünü çağdaş (aynı dönemde) olduğunu söyleyebiliriz. Bu da günümüzden 11 bin 500 yıl öncesini ifade ediyor. Karahantepe'nin Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde olmasının arkeolojiyle bütünleşik farklı projeler yapmaya da fırsat sağlayacağını düşünüyoruz."

KARAHANTEPE NEREDE? KARAHANTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Karahantepe,Şanlıurfa'da yer alan arkeolojik sittir. Şehir merkezine 46 km uzaklıkta olan Karahantepe, ilk olarak 1997'de keşfedildi. Neolitik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikilitaşın bulunduğu alanda ilk kazı çalışmaları Eylül 2019'da başladı.

Karahantepe nerede? Karahantepe'ye nasıl gidilir? Karahantepe kazıları
Karahantepe uydu görüntüsü

Karahan Tepe'de tıpkı Göbeklitepe'de olduğu gibi her yapıda 12 taş, duvarda ve iki tane de merkezde bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, "Çıkarılan dikilitaşların bazılarının üzerinde kabartma hayvan betimleri var. Bunların üzerinde tilki ve yılanlara rastladık. Bu hayvanlar da birebir Göbeklitepe'deki sembolik dünya ile örtüşüyor" diyor.

Kazı işlemlerinin birkaç 10 yıl sürmesi beklenen Karahan Tepe, Tektek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Prof. Dr. Karul, "Biz oradaki projeyi Milli Park ile entegre bir şekilde düşünüyoruz. Koruma altındaki hayvan ve bitki türleri açısından düşündüğümüzde Karahan Tepe'deki o türlerin zaman içerisinde, 12 bin yıl öncesine giden yolculuğunu bize anlatacak bir yer" diyerek, projenin sadece arkeolojik bir yönü olmadığını aynı zamanda Milli Park ile entegre bir çevre boyutu olduğunu da belirtiyor.

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