Karahan, Troya Öncesi Bolşoy Sahnesine Manon Lescaut İçin Çıktı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Rusya'nın başkenti Moskov'daki dünyaca ünlü Bolşoy tiyatrosunda Manon Lescaut operası için bir kez daha başrolde söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Nisan'da açılışını yapacağı "Rusya-Türkiye Turizm ve Kültür Yılı"nın açılış töreninde Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenecek tamamı Türk sanatçılardan oluşan Troya Operası'nda başrol söyleyecek olan Karahan, iki gece çıktığı Balşoy sahnesinde Manon Lescaut ile sanat severleri büyüledi.

Uzun süre ayakta alkışlanan Murat Karahan, geçtiğimiz yıl da bir rekora imza atarak Bolşoy sahnesine bir haftada iki farklı oyunda La Traviata ve Manon Lescaut operası için dört kez başrolde çıkmıştı.

Murat Karahan'ı Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da izledi ve sonrasında sanatçıyı kulisinde ziyaret ederek tebrik etti. - Kaçmaz

Kaynak: DHA