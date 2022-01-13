Karagöz ile Hacivat, çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliğini anlattı

BURSA (AA) - Bursa'da, gölge oyunu karakterleri Karagöz ile Hacivat aracılığıyla çocuklara enerji tasarrufu ve verimliliği anlatıldı.

Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, firma ile Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimince "Enerji Verimliliği Haftası" kapsamında "Karagöz ve Hacivat ile Enerji Tasarrufu" adlı gösteri sergilendi.

Hayali Osman Ezgi tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyunda, evde yapılacak tasarruf ve verimlilik uygulamaları eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Gölge oyununun ardından çocuklara enerji temalı kitaplar dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, enerji ihtiyacını sürdürülebilir şekilde elde etme konusuna dikkati çekmek istediklerini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele için tasarruf ve verimlilik uygulamalarına farkındalık kazanmanın önemine değinen Aytac, şunları kaydetti:

"Yeşil enerji kullanımının teşvik edilmesi ve çocukluk çağından itibaren bu bilincin oluşturulması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji tasarrufu ve verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynakları temalı kitaplarımızla ve gerçekleştirdiğimiz atölyeler ile çocuklara dokunuyoruz. Düzenlediğimiz gölge oyunu ile de çocukların tasarruf ve verimlilik bilgilerini pekiştirmesini ve keyifli zaman geçirmesini hedefledik. Projelerimizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması gerektiği anlayışıyla hayata geçiriyoruz."

AA / Büşra Nur Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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