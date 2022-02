MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Karadenizliler buluşmasında 1 ton hamsi dağıtıldı

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 'Yöresel Lezzet Günleri-Komşu Buluşmaları'nda Karadenizliler bir araya geldi. 1 ton hamsinin ikram edildiği etkinlikte Selçuk Balcı'nın söylediği türküler eşliğinde horon çekildi.

Antalya'da yaşayan binlerce Karadenizli, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 'Yöresel Lezzet Günleri-Komşu Buluşmaları'nda bir araya geldi. Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen Karadeniz Günü'ne Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Antalya Karadenizliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çok sayıda yöre ve hemşeri derneği de yer aldı.

Horonlarla başlayan Karadeniz Günü'nde Muratpaşa Belediyesi 1 ton ekmek arası hamsi ikram etti. Belediye Başkanı Uysal da eşiyle birlikte hamsi dağıtarak, Karadenizli komşularıyla horon tepti. Başkan Uysal, horonun ardından yaptığı konuşmada, "Can eksen can fışkıracak muhteşem bir ülkenin evlatlarıyız. Ülkemizin bir tarafında horon tepilir, bir tarafında zeybek oynanır, bir tarafında halay çekilir. Dört bir tarafında, bütün hücrelerinde ortak ağlanır, gülünür. Tasada ve kıvançta beraber olmanın onuru yaşanır. ve onun güzel bir yansıması olan Muratpaşa. Antalyalı Karadenizliler, Karadenizli Antalyalılar; Antalyalı Doğu Anadolulular, Doğu Anadolulu Antalyalılar; Antalyalı İstanbullular, İstanbullu Antalyalılar. Yurdumuzun dört bir tarafından, kasabasından, köyünden gelip bu şehri oluşturan muhteşem komşularım her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Hepinizin komşuluğuyla onur duyuyorum. Hepinize, 'İyi ki varsınız' diyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

"Beraberliğimiz bozulmasın"

Hamsinin kıpırtısının ülke insanının kalbindeki vatan sevgisini en iyi şekilde ifade ettiğini belirten Başkan Uysal, "Sizi kıpır kıpır görüyorum. Muhteşemsiniz. Burada bir lokma ekmeğimizi, türkümüzü, horonumuzu paylaşıyoruz. Bu güneşli güzel kış gününde varlığı, yokluğu beraber idrak ediyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz hiç bozulmasın. Ülkemizin aydınlık geleceğinde hep beraber olalım. Önemli olan birliğimizi ve beraberliğimizi ortaya koymak. Önemli olan bu" diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Karadeniz Günü, Selçuk Balcı konseriyle devam etti. Selçuk Balcı'nın kemençesine tulum eşlik ederken, meydanın dört bin yanında horonlar konser boyunca devam etti.