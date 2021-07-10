Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
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Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi

Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalarda, aşı seferberliği başlatıldı.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalarda, aşı seferberliği başlatıldı. Trabzon'un Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulunup, kapı kapı dolaşarak, aşılama yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nde yaz aylarında yaylalara göç geleneği, bu yıl da devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdiği yaylalar doldu. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda aşı seferberliği başlattı. Düzköy ilçesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Haçka Yaylası'na çıkan gezici sağlık ekipleri, cami hoparlörlerinden aşı çağrısında bulundu. Haçkalı Hoca Baba Camii'ne gelenler ise aşılandı. Yayla evlerini dolaşan ekipler de aşılama yaptı.

'EKİPLERİMİZ KAPI KAPI DOLAŞIYOR'Yaylalara göç edenlerin ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Düzköy Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Kara, "Yaylaya göç eden vatandaşlarımıza ulaşabilmek adına yaylalarda gezici mobil ekipler kurduk. Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor. Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar. Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik" dedi.'MERKEZE GİTMEK ZORUNDA KALMADIK'Yaylada yaşayan Mahmut Aktürk ise "Sağlık ocaklarına, hastanelere kadar gitmemize gerek kalmıyor. Devletimiz bu salgından kurtulabilmemiz için kapımıza kadar geldi. Bir daha merkeze gitmek zorunda kalmadık" diye konuştu. 'CAMİDEN ANONSU DUYDUK'Camiden duyduğu anonsla aşı olmaya geldiğini belirten Hacer Aktürk de "Biz ilk aşımızı merkezde olduk. İkinci aşımızın vakti gelmişti. Camiden anonsu duyduk ve buraya geldik, aşımızı olduk. Şimdi yayladaki evimize döneceğiz" dedi.

Havva Yılmaz ise "Aşının, vatandaşın ayağına kadar gelmesi büyük nimet. Biz yaylaya göç ettik. Yaylaya kadar aşının geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Buradan aşı olmak için merkeze gitmek zor oluyor. Hava şartları ve uzun yol, çoğu zaman merkeze inmemize engel oluyordu. Şimdi kapımıza kadar geldiler ve bize aşı yaptılar. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu. 


Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi
Karadeniz yaylalarında 'aşı' mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin

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