Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
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Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi

28.11.2020 08:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:47
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla hamsinin lezzeti daha da arttı.

KARADENİZ'de deniz suyunun soğumasıyla hamsinin lezzeti daha da arttı. Yaşanan bolluğun ardından kilosu 5 liraya kadar gerileyen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.  

Denizlerde başlayan av sezonu ile birlikte balıkçılar, ağlarını sulara bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle birlikte daha bol avlanan hamsinin lezzeti de arttı. Sofraların vazgeçilmezi olan hamsi de yaşanan bolluğun ardından fiyatlar da geriledi. Kilosu 5 liraya kadar düşen hamsiye vatandaşlar ilgi gösteriyor.   

'HAMSİ KAÇMADAN VATANDAŞLAR GELİP ALSIN'Trabzonlu balıkçı Yakup Bektaşoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin lezzetinin de arttığını belirterek, "Hamsinin şimdi tam zamanı. Karın da yağması ile birlikte hamsi hem irilendi hem de lezzetlendi. Yemek ve yaz için hamsi tuzlamak isteyenler gecikmesinler. Şu anda hamsi hem bol hem de fiyatı uygun. 5 ila 10 lira arasında tezgahlarda hamsi yer alıyor. Hamsi kaçmadan vatandaşlar gelip alsınlar. Virüsün bir numaralı ilacı hamsidir" dedi.Balıkçı Hami Çolak da pandemi dolayısı ile çarşıların boş kaldığını söyleyerek, "Hamsiye artık kar suyu değdi. Hamsi artık lezzetlendi. Daha da çok yeniliyor. Pandemi dolayısı ile insanlarda çarşıya çıkmıyorlar. Tezgahta hamsi var ama alıcı bulamıyoruz. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Hamsi tuzlayacak, dondurucuya koyacak olanlar hazır fiyatlarda uygunken hamsi almaya gelsinler" diye konuştu.'FİYATLAR OLDUKÇA UYGUN'

Hamsi almaya gelen Cevriye Maraba ise, "Hamsi yapımı kolay bir yemek. Buğulamasını, kızartmasını ve birçok yemeğini yapıyoruz. Şimdi tuzlamaya da başladık. Fiyatlar oldukça uygun. Akşam yemek için hamsi aldım. Yapıp yiyeceğiz, fazla geleni de dolaba atacağım" şeklinde konuştu.

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Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi
Karadeniz soğudu, hamsi daha da lezzetlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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