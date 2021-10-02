Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
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Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ (AA) - Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Tokat ve Malatya çevreleri ile İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ise toz taşınımı bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karadeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
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