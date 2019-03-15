Karadeniz'de Yolculuk Yeşile Dönüyor

GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen Yeşil Yol Projesi kapsamında Samsun'dan Artvin'e kadar bin kilometre yolda iyileştirilme çalışması yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sürdürülen Yeşil Yol Projesi ile Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki turizm merkezlerinin üst kottan birbirine bağlanması amaçlanıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla Samsun Kuş Cenneti'nden yola çıkan bir turistin Tokat'ın Ballıca Mağarası, menderesleriyle ünlü Ordu'nun Perşembe Yaylası, Giresun'un Kümbet Yaylası, Trabzon'un Uzungöl'ü, Rize'nin Anzer Yaylası, Gümüşhane'nin Karaca Mağarası, Bayburt'un yer altı şehri, Artvin'in Kafkasör Yaylası gibi birçok turizm merkezini ziyaret edebilmesi amaçlanıyor.

Sadece yol çalışmasından ibaret olmayan projede, yolun geçtiği bölgelerde konaklama tesisleri, dış cephe çalışmaları, reaksiyon alanları gibi unsurlar da destekleniyor.

DOKAP Başkanı Yusuf Mengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşil Yol'un Türkiye Turizm Stratejisi 2023 vizyonundan hareketle Karadeniz Bölgesi'nin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirleriyle üst kottan bağlantısını sağlayacak bir proje olduğunu söyledi.

Yeşil Yol'un bir turisti Samsun'dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'na kadar ortalama 70 kilometre hızla doğaya dokunarak, doğayı izleyerek turizm faaliyetine katma üzerine planlanmış bir çalışma olduğunu belirten Mengi, projenin doğada yeni bir yol açma çalışması değil, var olan yolların iyileştirilmesinden ibaret olduğunu vurguladı.

Mengi, proje kapsamında iyileştirilmesi planlanan ana güzergahın yaklaşık 2 bin 645 kilometre olduğunu ancak bu güzergahın bin 24 kilometrelik kısmının halihazırda Karayolları Genel Müdürlüğü sınırlarında yer alan yollardan oluştuğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Kalan bin 621 kilometre güzergahta bugüne kadar muhtelif yerlerde 436 kilometre yol bakım ve onarım, 99 kilometre beton kaplama, 177 kilometre stabilize kaplama, 18 kilometre parke kaplama, 285 kilometre asfalt kaplama olmak üzere bin 16 kilometre yol iyileştirme ve 14 köprü yapım çalışmaları tamamlanmıştır."

Yeşil Yol aksının toplamda 4 bin kilometreyle ifade edildiğini dile getiren Mengi, şu anda sadece bin 600 kilometrelik ana güzergahta gerekli iyileştirme çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Mengi, turizm merkezlerine ortalama 4 saat olan ulaşımın Yeşil Yol ile 1 saate indiğine dikkati çekti.

Mevsimsel olarak çalışmaların bahar aylarından kar yağışının başladığı mevsime kadar devam ettiğini aktaran Mengi, bu yılki çalışmaların nisan ve mayıs aylarında başlayacağını belirtti.

Mengi, DOKAP'ın yeni eylem planında Yeşil Yol projesinin devamını sağlayacakları bilgisini vererek, "DOKAP olarak 2023 gibi bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda bu yolu bitirmiş olacağız ve bölgeye çok önemli bir turizm altyapısı kazandırmış olacağız. Bu yıl yolun bin 300 kilometreye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

- Yolun geçtiği bölgelerde üst yapıya destek

Projenin sadece yol çalışmasından ibaret olmadığını vurgulayan Mengi, "Yol güzergahındaki gerekli turizm üst yapısının da desteklenmesi gerekiyor düşüncesiyle biz bölgede faaliyet gösteren bölge kalkınma ajanslarıyla proje çağrısına çıktık. Yaklaşık 12 üst yapı projesi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mengi, bunlar arasında konaklama tesisi, dinlenme alanları, cephe iyileştirmeleri gibi çalışmalar olduğunu dile getirerek, "Rize'nin Güneysu ilçesi, Giresun'un Dereli ilçesi gibi Yeşil Yol aksının dokunduğu bölgelerdeki cephe giydirme projelerini destekledik. Bunların dışında reaksiyon alanları da yer alıyor." dedi.

Trabzon Uzungöl'den Rize Anzer'e ulaşan aksta çalışmaların sürdüğünü anlatan Mengi, gelecek yıl içerisinde buradaki çalışmaların da tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA