Karadeniz için endişe giderek artıyor: Yeni bir mutasyonun varlığı araştırılacak
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Karadeniz için endişe giderek artıyor: Yeni bir mutasyonun varlığı araştırılacak

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Sağlık

Karadeniz bölgesinde vaka artış hızı sürekli olarak artmaya devam ederken, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili araştırma başlattı. Haftalık olarak koronavirüs tablosuna yansıyan vaka sayılarını değerlendiren Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığının düşünüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13-19 Mart verilerinde 100 binde 508,97 olan vaka sayısı, 20-26 Mart tarihleri arası korona tablosuna göre 100 binde 586,84'e yükselmişti. Karadeniz'de özellikle 5 ilde vaka artış hızı sürekli olarak artarken, bu durum Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde araştırma konusu oldu. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı konusunda çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Karadeniz için endişe giderek artıyor: Yeni bir mutasyonun varlığı araştırılacak

FARKLI BİR MUTASYON OLABİLİR

Prof. Dr. Asuman Birinci, "Karadeniz'de mevcut mutasyonların dışında farklı bir mutasyonun varlığı düşünülüyor. Çalışma devam ettiği için sonuçlar çıkmadığından dolayı açıklayamıyoruz. İlerleyen günlerde çalışma sonucu belli olunca açıklanacak. Çalışma bitince veriler açıklanır" dedi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Virüsün yaygın olduğu Karadeniz illerinde Samsun'da 197 binden fazla birinci doz, 145 binen fazla ikinci doz aşı uygulandı. Trabzon'da 128 binden kişiye birinci doz, 97 binden fazla da ikinci doz aşı uygulandı. Giresun'da 85 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Ordu'da 120 binden fazla birinci doz, 64 binden fazla ikinci doz aşı uygulandı. Sinop'ta 43 binden fazla birinci doz, 30 binden fazla da ikinci doz aşı yapıldı.

Karadeniz için endişe giderek artıyor: Yeni bir mutasyonun varlığı araştırılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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