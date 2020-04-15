Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı
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Trabzon, Ordu, Güncel

Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ordu, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

15.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:04
Karadeniz'de cezaevlerinden tahliye işlemleri başladı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle Ordu, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'deki cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Trabzon'da bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Araklı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Beşikdüzü Açık Ceza İnfaz Kurumundan tahliyeler başlatıldı.

Tahliye olan hükümlü ve tutuklulardan il içinde yaşayanların sevki, Trabzon Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, il dışına gideceklerin ise seyahat izin belgelerinin düzenlenmesinin ardından Valilik koordinasyonunda otobüslerle sağlanacak.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan infaz düzenlenmelerini de içeren değişiklik teklifinin yasalaşarak yürürlüğe girmesiyle ceza infaz kurumlarında bulunan çok sayıda hükümlünün tahliye olacağını söyledi.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle personel ile hükümlü ve tutukluları korumak amacıyla Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alındığını belirten Tuncel, şu ana kadar Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında koronavirüs tespit edilen pozitif vaka bulunmadığına işaret etti.

Tuncel, tahliye olan hükümlülerden il dışına gidecekler için seyahat izin belgelerinin düzenlenmesi, toplu ulaşım aracı temini ve güvenlik önlemleri gibi konuların, Valilik koordinesinde yürütüldüğünü ifade ederek, "Ayrıca açık ceza infaz kurumundan izinle tahliye olacak hükümlülerin sağlık kontrollerinin yapılarak, şüpheli durumların tespiti halinde karantina ya da gözlem altına alınmasına ilişkin tedbirler uygulanacaktır." dedi.

Tahliye olan her hükümlüye maske ve eldiven verilerek, tahliye işlemleri sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulacağına dikkati çeken Tuncel, "Gerek Kovid-19 salgını, gerekse infaz düzenlemesini içeren yasa kapsamında oluşacak tahliyeler ile ilgili her türlü tedbir alınarak gerekli planlamalar yapılmıştır. Devletimize emanet olan hükümlülerin güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu'da ise Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki E Tipi ve Ünye ilçesindeki M Tipi ceza infaz kurumlarından tahliyeler başladı.

Söz konusu cezaevlerinin bulunduğu alana çıkan kara yolu üzerinde jandarma ve polis ekiplerince kontrol noktaları konuldu. Kontrol noktalarından sivil araçların geçişine ve beklemesine izin verilmedi.

Öte yandan tahliye edilen hükümlüler, kendileri için bekletilen otobüsler ve minibüslere sosyal mesafe kuralına uyularak bindirilirken, il dışına gidecek mahkumlar otogara, Ordu'da ikamet edenler ise evlerine yakın bir yerde bırakılıyor.

Ordu'daki cezaevlerinden tahliye işlemlerinin yarın sona ermesi bekleniyor.

Giresun

Giresun'da da cezaevlerinden tahliye süreci başladı.

Giresun merkez, Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunan kapalı ve yarı açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 620 mahkumun yasadan faydalanacağı öğrenildi.

Rize

Rize Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Kalkandere Kapalı L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tahliyeler başladı.

Sabah saatlerinde başlayan tahliye işlemleri nedeniyle jandarma ekipleri kontrol noktaları oluştururken yaklaşık 700 kişinin tahliye işlemi gerçekleştirilecek.

Artvin

Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Arhavi K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tahliyeler başladı.

Kentte kapalı ceza infaz kurumlarından bulunan 35 kişi tahliye edilirken, 16 kişi de açık cezaevlerine nakledilecek.

Kaynak: AA

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