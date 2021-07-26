Karadeniz'de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi
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Karadeniz'de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi

Karadeniz'de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranlarına göre Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerden 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi kategoride yer alıyor.

En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranlarına göre Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerden 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi kategoride yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranlarının son halini paylaştı. Paylaşılan verilere göre Karadeniz Bölgesi'nde aşılanma oranı en yüksek il Amasya oldu. Amasya ayrıca Karadeniz'de 'mavi' kategoride yer alan tek il oldu. Bayburt ve Gümüşhane 'kırmızı' kategoride yer alarak, Karadeniz Bölgesi'nde en az aşılanma oranına sahip iller oldular.

Açıklanan verilere göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranları Karadeniz'de şöyle sıralandı:

Artvin'de en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü aşılanma oranı yüzde 68,9 (sarı). Rize: Yüzde 63,6 (turuncu). Trabzon: Yüzde 64,5 (turuncu). Bayburt: Yüzde 49,9 (kırmızı). Gümüşhane: Yüzde 45,1 (kırmızı). Giresun: Yüzde 69,9 (sarı). Ordu: Yüzde 71,1 (sarı). Tokat: Yüzde 64,7 (turuncu). Amasya: Yüzde 75,1 (mavi). Samsun: Yüzde 65,6 (sarı). Sinop: Yüzde 69,3 (sarı). Çorum: Yüzde 67,8 (sarı). Kastamonu: Yüzde 67 (sarı). Karabük: Yüzde 64,5 (turuncu). Bartın: Yüzde 71,7 (sarı). Zonguldak: Yüzde 68,4 (sarı). Düzce: Yüzde 62,2 (turuncu). Bolu: Yüzde 69,4 (sarı).

Aşılamada 1. doz Türkiye ortalaması yüzde 63,61 oldu. 2. doz Türkiye ortalaması yüzde 38,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz toplamı ise 66 milyon 142 bin 804 oldu.

Türkiye'de aşılamada 'mavi' kategoride yer alan iller şunlar:

Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya, kırmızı kategoride yer alan iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis.

Yaptığı paylaşımda aşılanmanın önemine değinen Bakan Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.

(Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karadeniz'de aşılamada 10 il sarı, 5 il turuncu, 2 il kırmızı, 1 il de mavi - Haberler
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