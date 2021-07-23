Karadeniz'de 11 ilde vaka sayısı arttı, 7 ilde düştü
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Karadeniz'de 11 ilde vaka sayısı arttı, 7 ilde düştü

Karadeniz'de 11 ilde vaka sayısı arttı, 7 ilde düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden 11'inde korona virüs vaka sayıları arttı, 7 ilde ise düştü.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden 11'inde korona virüs vaka sayıları arttı, 7 ilde ise düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) rakamlarını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı son verilere göre 3-9 Temmuz tarihleri arasındaki son verilere göre Karadeniz'de bulunan 11 ilde vaka sayılarının arttığı, 7 ilde ise vaka sayılarının düştüğü gözlemlendi. Gümüşhane, Tokat, Çorum, Sinop, Karabük, Bartın ve Bolu'da vaka sayıları düşerken, Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Giresun, Ordu, Amasya, Samsun, Kastamonu, Zonguldak ve Düzce'de vaka sayıları attı.

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) verilerine göre Artvin'de 3-9 Temmuz tarihleri arasında 30,68 olan vaka sayısı 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,88'e yükseldi. Rize'de 59,82 olan vaka sayısı 76,76'ya yükseldi. Trabzon'da 49,88 olan vaka sayısı 56,33'e yükseldi. Bayburt'ta 19,53 olan vaka sayısı 35,05'e yükseldi. Gümüşhane'de 16,23 olan vaka sayısı 11,88'e düştü. Giresun'da 23,40 olan vaka sayısı 78,54'e yükseldi. Ordu'da 50,17 olan vaka sayısı 50,32'ye yükseldi. Tokat'ta 56,03 olan vaka sayısı 54,81'e düştü. Amasya'da 27,42 olan vaka sayısı 29,21'e yükseldi. Çorum'da 37,73 olan vaka sayısı 34,55'e düştü. Samsun'da 23,97 olan vaka sayısı 30,66'ya yükseldi. Sinop'ta 29,57 olan vaka sayısı 27,44'e düştü. Kastamonu'da 31,09 olan vaka sayısı 32,35'e yükseldi. Karabük'te 36,94 olan vaka sayısı 32,51'e düştü. Bartın'da 15,08 olan vaka sayısı 14,43'e düştü. Zonguldak'ta 25,03 olan vaka sayısı 26,29'a yükseldi. Bolu'da 50,51 olan vaka sayısı 43,71'e düştü. Düzce'de ise 33,36 olan vaka sayısı 35,78'e yükseldi.

Bakan Koca, verileri paylaştığı görselde, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.

(Erdi Demür/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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