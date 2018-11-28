Karadağ ve Aşgın'dan Ortak Basın Açıklaması

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın parti binasında basın toplantısı yaptı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, gönül insanı olan belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini vermenin gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Aday tanıtımından sonra Aşgın ile izlenecek yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Karadağ, "Cumhurbaşkanımıza da daha önceki seçim sonucunu egale etme sözü verdik.Adayımız Halil İbrahim Aşgın'dan çok daha fazla çalışmaya söz veriyor musunuz? Ak gönüllüler ordusu olarak adayımızdan daha fazla çalışmaya var mısınız? Allah hayırlı uğurlu etsin. Şimdiden zaferimiz kutlu olsun. Kendisine köstek değil sonuna kadar destek olacağız" dedi.

"Bu şehri sevgi, şefkat, kardeşlik, medeniyetle dopdolu bir şehir haline getireceğiz"

AK Parti Çorum Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Aşgın da, Çorum'un sevgi, şefkat, kardeşlik, medeniyetle dopdolu bir şehir haline getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adaylığının açıklandığını hatırlatan Aşgın, bu davaya gönül verenlerle yol yürümekten son derece mutlu olduğunun altını çizdi.

Makama değil gönüllere talip olduğunu vurgulayan Aşgın, "Oldu da aday olarak bizi değil de başka bir kardeşimiz gösterilmiş olsaydı da yine amacıma ulaşmış olacaktım. Kısacası gönüller yapmaya geldik. Çok güzel bir proje ekibi kurduk. 19 mega projemiz hazır. Bunu vekillerimizle paylaştık. Birlikte son şeklini vereceğiz. AK belediyeciliği geldiği noktadan daha ileriye taşıyacağız. 100 civarında da sosyal belediyecilik projemiz var. Daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kadroyla, sizlerle 31 Mart'a kadar uyumayacağız gerekirse. Cumhurbaşkanımız'ın beklediği rekoru kırmaya var mısınız? Teşkilatlarımızla el ele çalışacağız. Beraber yürüyeceğiz. Bu şehri sevgi, şefkat, kardeşlik, medeniyetle dopdolu bir şehir haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ile bazı belediye başkan aday adayları da hazır bulundu. - ÇORUM