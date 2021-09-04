Karadağ'ın Cetinje şehrinde Ortodoks kilisesinin taht töreni nedeniyle gerginlik artıyor
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Karadağ'ın Cetinje şehrinde Ortodoks kilisesinin taht töreni nedeniyle gerginlik artıyor

Karadağ'ın Cetinje şehrinde Ortodoks kilisesinin taht töreni nedeniyle gerginlik artıyor
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Karadağ'da, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararı gerginliğe neden oldu.

Karadağ'da, Sırp Ortodoks Kilisesi'nin, Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma törenini ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de yapma kararı gerginliğe neden oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük kayıplar veren Sırp Ortodoks Kilisesi'nin tahta çıkış töreni için Karadağ Kilisesi'nin kutsal kabul ettiği Cetinje şehrini seçmesi nedeniyle çıkan gerginlik, yarın gerçekleşmesi planlanan tören öncesinde endişe verici boyutlara ulaştı.

Karadağ'ın farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ve diğer kilise yetkililerinin tahta çıkış törenine gelişini engellemek amacıyla Cetinje şehrine girişleri kapattı.

Güvenlik görevlilerinin şehrin girişine kurduğu barikatları yıkan kalabalık, Podgorica-Cetinje yolunu lastik, konteyner ve taşlarla kapattı.

Törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan ve daha önce protestocuların yanında yer alacağını açıklayan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Din, milliyet, siyasi görüş gözetmeden tüm Karadağ vatandaşlarını barış, istikrar ve çok kültürlülüğümüzü korumaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Başbakan Zdravko Krivokapic'in önderlik ettiği Ulusal Güvenlik Konseyi'nde toplu etkinliklerin yasaklanmadığına işaret eden Djukanovic, Krivokapic'e, "Karadağ'a Büyük Sırbistan karşısında boyun eğdirme teşebbüsünü" kınama çağrısında bulundu.

Krivokapic de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barışın her şeyden önemli olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları anayasaya, kanunlara ve devlete saygı duymaya çağırdı.

Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije'nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki ayrı Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan kilise, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.

Karadağ Kilisesi'nin meşruiyetini tanımayan ve Karadağ Kilisesi'nin mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesi'nin tören için Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.

Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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