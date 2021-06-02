Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti
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Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

İkilinin fotoğraf çektirmesi Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün konuşması Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'in konuşması Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa...

İkilinin fotoğraf çektirmesi

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün konuşması

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'in konuşması

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic'e hediye takdimi ANKARA - Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü ziyaret etti. Karagöz, Kastratovic'e 2020 Almanak hediye etti.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti
Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Kastratovic AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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