Karadağ'da süpermarket ve iş merkezlerine Kovid-19 sertifikasıyla giriş yapılabilecek

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında, süpermarket ve iş merkezlerine Kovid-19 sertifikası ile giriş yapılabilecek.

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsü Müdürü Igor Galic, başkent Podgorica'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Galic, yarından itibaren ülke genelinde dijital Kovid-19 sertifikası uygulamasının başlatılacağını ifade ederek süpermarket ve iş merkezlerine girişlerin bu sertifika ile olacağını belirtti.

Kovid-19 sertifikasının, aşılarını tamamlamış kişilere verileceğini söyleyen Galic, sertifikanın negatif PCR testi ile antijen testi olanlara da çıkartılacağını ifade etti.

Galic, düğün ve kutlama gibi organizasyonların da 50 kişi ile sınırlı tutulacağını belirterek "Kutlamalarda görev alacak personel ve müzisyenler dahil olmak üzere, tüm konuklarda sertifika şartı aranacak." dedi.

Yetişkin nüfusun yüzde 51'i aşılandı

Karadağ'da yetişkin nüfusunun yüzde 51,4'lük kısmının aşılandığı ifade edilirken yüzde 45,4'lük kısmının da iki doz aşısını tamamladığı belirtildi.

Ülkede vaka sayısı 128 bin 377, can kaybı ise 1879 olarak kaydedildi.