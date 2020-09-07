Karadağ'da muhalefetin Sırp ulusal sembollerini kullanması protesto edildi
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Karadağ'da muhalefetin Sırp ulusal sembollerini kullanması protesto edildi

Karadağ'da muhalefetin Sırp ulusal sembollerini kullanması protesto edildi Karadağ'da muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

07.09.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:11

Karadağ'da muhalefetin Sırp ulusal sembollerini kullanması protesto edildi

PODGORICA - Karadağ'da muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da toplanan binlerce kişi geçen hafta seçimleri kazanan muhalefet partilerinin Sırp ulusal sembollerini kullanmasını protesto etti. Göstericiler, ellerinde Karadağ bayrakları sallarken, yüzlerce meşale yaktı. Protestocular, gösteriler sırasında "Burası Sırbistan değil" ve "Karadağ'dan vazgeçmeyeceğiz" sloganları attılar.

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç liderliğindeki Batı yanlısı Sosyalist Demokrat Parti resmi olmayan sonuçlara göre parlamento seçimlerini kaybetmiş, Sırp yanlısı Demokratik Cephe de dahil olmak üzere muhalefet partileri Sırp bayraklarını sallayarak, Sırp selamı olarak bilinen el hareketleri ile zafer kutlaması yapmışlardı.

Karadağ'da resmi seçim sonuçları açıklanmazken, Sırbistan ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmak isteyen ve Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından desteklenen Sırp milliyetçi partilerinden oluşan Karadağ'ın "Karadağ'ın Geleceği İçin" koalisyonun oyların yüzde 33'ünden fazlasını aldığını iddia etmişti.

Karadağ'da muhalefetin Sırp ulusal sembollerini kullanması protesto edildi

Kaynak: İHA

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