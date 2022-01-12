Karacasulu üreticiler, TARSİM hakkında bilgilendirildi

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemi anlatılarak bilgilendirildi.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi'ni ziyaret eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticiler ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ve önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya katılan TARSİM Denizli Bölge Müdürü Mustafa Değer ise üreticilere tarım sigortalarındaki yenilikler ve TARSİM sigortasının önemi hakkında çiftçilere bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Adem Kaplan, Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ve TARSİM Denizli Bölge Müdürü Mustafa Değer katıldı. - AYDIN