Karacabeyli sporculardan Bursa Wushu Şampiyonası'nda üstün başarı

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da gerçekleştirilen Wushu Şampiyonası'nda 13 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Karacabey Gençlik Spor Kulübü sporcuları ile Kulüp Antrenörü Ömer Gönültaş ve Kulüp Temsilcisi Halit Şahin,önceki gün Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Şampiyonası öncesi kendisiyle bir araya geldi.

Sporda ciddi çalışmalar yapılıyor

Kulüp Temsilcisi Halit Şahin ziyarette yaptığı açıklamada, Bursa'daki şampiyonadan başarı ile dönerek Karacabey'i en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtirken, Türkiye Şampiyonası'ndan da aynı başarıyı alarak ilçeye yeni başarılar katmayı hedeflediklerini söyledi. Şahin, Karacabey'de son yıllarda spor alanında ciddi çalışmalar yapıldığının ve Karacabey Belediyesi'nin de buna önemli katkı sağladığının altını çizerek, spor için yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Özkan'a teşekkür etti.

Destekler devam edecek

Sporcuları başarısından dolayı kutlayan Başkan Ali Özkan da yaptığı açıklamada, ilçede 7'den 77'ye sporailgi duyan herkesi önemsediklerini belirterek, "İcraatlarımızda buna özen gösteriyoruz. Karacabeyli sporcularımızın başarısı da hepimizi mutlu ediyor. Yaptığımız yeni projelerde de sporun oldukça geniş bir yeri var. Sporu teşvik eden kuruluşları da destekliyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren farklı kulüplerle olan diyaloğumuz ve desteğimiz bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da sürecek" dedi.

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