Karacabey'in geleceğine ışık tutacak çalışma
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Karacabey'in geleceğine ışık tutacak çalışma

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden gelen akademisyenleri Karacabey'de ağırladı.

Karacabey'in geleceğine ışık tutacak çalışma
17.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:03

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden gelen akademisyenleri Karacabey'de ağırladı.

Yapılan görüşmelerde, akademisyenlerin hazırladığı 'Kocaçay Deltasında Ekolojik Risk Analizi' başlıklı çalışma değerlendirilirken, Karacabey Longozu ve Kocaçay Deltası hakkında verilerin ele alındığı bu önemli çalışmanın ilçenin geçmişine ve geleceğine dair önemli veriler sunması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün makamında ağırladığı akademisyenler ile ilçenin doğal hayatı üzerine önemli bir çalışmayı değerlendirdi. Ardahan, Balıkesir ve Sakarya üniversitelerinden gelen akademisyenler, 'Kocaçay Deltasında Ekolojik Risk Analizi' başlıklı çalışması hakkında Başkan Özkan'a bilgi verdi. Görüşmede Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan, Ardahan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Kükrer, Ardahan Üniversitesi'nden Doktora Öğretim Üyesi Dilek Aykır ve Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Yunus Emre yer aldı.

Prof. Dr. Abdullah Soykan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kocaçay Deltasındaki Dalyan Gölünden alınan tortul ve su örnekleri ile gölün geçmiş dönemlere dair ağır metal kirlenmesinin olup olmadığı ve Karacabey Longozu ile yakın çevresinin, günümüzden 300 veya 500 yıl öncesine ait iklim verileri elde edilecek. Elde edilen bu veriler ışığı altında hem Karacabey Longozu ve yakın çevresinin geçmiş dönemdeki doğal ortam özellikleri daha net bir şekilde ortaya konulacak hem de söz konusu sulak alanın gelecekteki sürdürülebilir yönetimi için daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilecek" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Özkan, bu çalışmanın önemli olduğuna işaret ederek, "Sadece tarihi değil, tabii yönden de geçmişi ve günümüzü anlarsak, geleceğe dair önemli adımlar atmamız mümkün. Bu anlamda sadece bölgemizin değil Türkiye'nin incisi konumunda olan Karacabey Longozu ve beraberindeki Kocaçay Deltası hakkında yapılan bu önemli çalışma, bizlere geçmiş ve gelecek için önemli verilere sunacak. Bizler bu alanı ilk başta korumak, insan hareketini kontrol altına almak ve kontrollü bir şekilde sürdürülebilir doğa turizmine kazandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız her zaman bu yönde oldu ve olmaya devam ediyor. Bu çalışmaya da Karacabey Belediyesi olarak destek oluyoruz" dedi.

Geçmişin izleri ortaya çıkacak

Öte yandan, Kocaçay Deltası bünyesinde kalan ve longozla birlikte delta içerisindeki bitki ve canlı çeşitliliğinde kritik rol oynayan Dalyan Gölünün suyu tahlil edilecek. Ayrıca göl tabanında oluşan çamur tabakasından alınan örnekler, gölün ekolojik durumunun yanı sıra 500 yıl kadar geçmişe gidilerek o bölgenin iklim şartları ve habitatı hakkında fikir edinmeyi sağlayacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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