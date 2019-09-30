Karacabey'e Butik Tarım Üniversitesi

30.09.2019 15:43

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Karacabey'de kurulabilecek Butik Tarım Üniversitesinin çok önemli katkılar sağlayacağı bildirildi.



Belediye Başkanı Ali Özkan, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Soner Altun'un da yer aldığı ziyarette Karacabey heyeti, Rektör Kılavuz ile çeşitli konularda istişarelerde bulundu.



Son derece verimli geçen görüşmelerde, Karacabey ve Mustafakemalpaşa bölgesi için ortak kurulabilecek Butik Tarım Üniversitesinin Bursa'ya ve bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağı konusu gündeme getirildi. Rektör Kılavuz da bu fikre sıcak baktığını kaydetti.



Başkan Ali Özkan, Karacabey'de eğitim anlamında böyle bir talebin her geçen gün arttığını dile getirirken, Karacabey'e bir üniversitenin çok yakışacağını ve ilçenin de bu yönde istekli olduğunun altını çizdi. Kılavuz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görüşülen konuları değerlendireceğini ve yakın zamanda bölgede incelemelerde bulunabileceğini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA