Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa-Balıkesir kara yolunun Çingençeşme mevkisinde seyreden Özlem Pulat idaresindeki 16 AEM 383 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan Hasan Özbey'in kullandığı 16 JZY 40 plakalı kamyonete çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler Pulat ve Özbey, Karacabey Devlet Hastanesine, Dilek Güllü ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede trafikte bir süre akşama yaşandı. Ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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