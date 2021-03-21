Karacabey'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
21.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:57
Bursa'nın Karacabey ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bekir Özaydın yönetimindeki 16 NYS 51 plakalı otomobil, Bursa-Bandırma kara yolunun Tophisar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, ters dönen araçtaki sürücü Bekir Özaydın ile Hamide Özaydın yaralandı.
Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Hamide Özaydın ise Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan