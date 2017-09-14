Karacabey'de 'Domates Festivali' Renkli Görüntülere Sahne Oldu

– KARACABEY Belediyesi'nde ilk kez düzenlenen 'Domates Festivali'nde konuşan Başkan Ali Özkan, Türkiye'deki salçalık domatesin yüzde 40'ının bölgelerinde üretildiğini söyledi.



Karacabey Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen 'Domates Festivali' renkli anlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında, birçok kurum ve firma meydanda stant açarak ürünlerini tanıttı. Festivale AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Kaymakam Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kazan başına geçerek kürekle salça çeviren protokoldakilere, Dağkadı Üretici Kadınlar Derneği tarafından salçalı ekmek de ikram edildi.



Festivalde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin tanıtımı ve gelişimi adına faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, 'Tarım-Teknoloji-Turizm' adı altında '3T' vurgusu yaptı. Özkan, "Salçalık domates önemli bir ürünümüz. Türkiye'deki üretilen salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında üretiliyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap ediyor. Tabi meşakkatlı bir iş, zor bir iş, masraflı bir iş. Üreticinin de inşallah gerekli çalışmalar yapılarak önümüzdeki yıllarda hak ettiğini layıkıyla almasını diliyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Yurdun muhtelif yerlerinde çokta cirosu olmayan her ürüne bir festival gerçekleştiriliyor. Biz de salçalık domatesin tanıtımını yapmak istedik. Katkı sağlayan firmalara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Festivalde en iyi domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kundakçı'nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok domates toplayan Seyide Yaman, çeyrek altınla ödüllendirildi.



- Bursa