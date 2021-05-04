Karacabey'de altyapı yatırımları peş peşe

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede yeni bir altyapı çalışmasının daha başlatılacağını müjdeledi.

Karacabey'in uzun yıllardır beklediği yatırımlar, özellikle son dönemde gerçekleşen hamlelerle bir bir hayata geçiyor.

Karacabey Belediyesi'nin 2021 yılını 'altyapı yılı' olarak ilan etmesinin ardından, bu konuda çalışmalar kararlı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Ali Özkan da ilçede yeni bir alt yapı çalışmasının daha başlatılacağını müjdeleyerek, ihale tarihini açıkladı.

Buna göre, Avrupa Yatırım Bankası'ndan gelen onayla birlikte yeni altyapı çalışması için ihale tarihi Temmuz 2021 olarak duyuruldu. İlçede içme suyu hatlarının yenilenmesi ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bu projeyle birlikte kanalizasyon hatları da bütünüyle yenilenmiş olacak.

50 yıllık sorun çözülüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Günlerdir beklediğimiz haber nihayet ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş müjdeli haberi bizlere vererek, Avrupa Yatırım Bankası'ndan beklenen onayın çıktığını ve ihale tarihinin temmuz ayı olarak belirlendiğini söyledi. Bu, ilçemiz açısından son derece önemliydi. Biliyorsunuz, ilçemiz genelinde elektrik hatlarını yer altına alıyoruz. Bunun yanında, içme suyu yenileme çalışmalarında da kent genelinde %25 seviyelerini geçtik. Ve şimdi bu gelişme neticesinde inşallah kanalizasyon ihalesi de tamamlanarak, ilçemizin 50 yıllık bir sorunu kökten çözülmüş olacak. Bu proje ile ilçemiz genelinde 25 km'lik bir hattın yenileme çalışması gerçekleşmiş olacak. Bu çalışmalar için desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a da Karacabey halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırsalda su deposu inşaat çalışmaları sürüyor

Özkan ayrıca, BUSKİ marifetiyle ilçenin kırsal mahallelerinden Cambaz, Gölecik ve Şahmelek'te su deposu inşaatına devam edildiğini belirterek, 'Bu çalışmalar sona erdiğinde, yetersiz olan mevcut hatta da takviye sağlanmış olacak. Ve böylece, yaz aylarında dahi bu mahallelere kurulan depolar sayesinde civar mahallelerde de su sıkıntısının önüne geçilmiş olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler