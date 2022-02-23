Karaca Halil ve Molla Numan Kadı'nın huzurunda

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" dizisi, Ankara Kara Medrese'de bir molla olan Numan'ın Somuncu Baba ile yollarının kesişmesini, tasavvufla tanışmasını ve manevi ilerleyişini tamamlayarak Hacı Bayram-ı Veli olmasının serüvenini anlatıyor.

Molla Numan'dan Hacı Bayram'a giden yol… "Bildim, Buldum, Oldum" …

Molla Numan'dan, Hacı Bayram'a giden yolu ve onun tasavvufi düsturu olan "Bildim, Buldum, Oldum"u anlatan dizide, Hacı Bayram-ı Veli'nin hayatı üzerinden üç fasıl olarak seyirciyle buluşacak.

"Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli" nin üçüncü bölümünde neler olacak:

Karaca Halil'in izini sürdükten sonra onu bulan Molla Numan,Karaca Halil'i ormanlık bir alanda kıstırır. Bu olayın üzerine Somuncu Baba ve Genç Ömer Numan'ın yardımına koşarlar. Ancak Karaca Halil'i ellerinden kaçırırlar. Hemen durumdan haberdar olan Şeyh Murad ve avanesi Numan'a karşı bir hamle hazırlığına girişirler. Bu arada Somuncu Baba da bir plan kurar. Somuncu Baba 'nın Tatar'a kurduğu plan ile Karaca Halil, Tatar'ın bozhanesinde derdest edilir. Kadı Naibi huzuruna getirilen Karaca Halil ve Molla Numan adalet önünde ilk kez karşı karşıya gelirler.Numan, bir kez daha Şeyh Murad'ın ve adamlarının kurduğu planın tam ortasında kalmıştır. Numan,Karaca Halil'in verdiği ifade karşısında şok olur. Karaca Halil kitabın çalınmasında ki tezgahı kuranın Molla Numan olduğunu söyler. Bunun üzerine Molla Numan zindana atılır ve sürgüne gönderilir. Molla Rüstem ise serüderrisliğe getirilir.

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