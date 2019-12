Karabüklü Gurbetçiler yılsonu yemeğinde buluştu

28.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:07

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler, Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği tarafından düzenlenen yılsonu yemeğinde bir araya geldi.



Programda konuşan Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Karabüklüler olarak 2019 yılının son günlerinde bir araya geldiklerini, gelecek yıldaki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.



Ayrıca Başkan Kurt "Her şeyden önce gurbetin ağır şartlarında birlik ve beraber olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve büyüklerimizin her koşulda kaynaşmalarını sağlamak ile meşgul olurken, birey olarak zaman zaman fikir ayrılığı olsa da, güçlü bağlarımızla sorunlarımızı açık açık tartışmaya açtık. Köylerimiz ile ilgili sorunlarımızın çözümüne her daim çabalar ve tavsiyeler ürettik. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de yine birlik ve beraberliğimizden zerre ödün vermeden Yönetim olarak hep birlikte çalışacağız. Bu kadar kararlı duruşumuzu bir dernek mekanı ile taçlandıracağız. Bu vesile ile tüm kardeş, akraba, hemşeri ve köylülerimize yeni yılda, sağlıklı, birlik ve beraberlik içinde huzurlu, bol bereketli güzel yarınlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA