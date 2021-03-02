Karabük Valiliği: Paphlagonia Geçidi olarak adlandırılan oluşumun arkeolojik bir dokusu bulunamadı

KARABÜK Valiliği yapılan inceleme sonucu 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumun, arkeolojik bir dokusunun bulunmadığını, Safranbolu Kalesi ile bir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Karabük Valiliği, Gümüş Kanyonu'nda bulunan ve 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan yer altındaki oluşumla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik konu ile ilgili kurum kuruluş ve meslek uzmanlarından oluşan bir heyet teşkil edildiğini, alanda yapılan incelemenin ardından düzenlenen raporun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne sunulduğunu belirtti. 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılan oluşumun Safranbolu Kentsel Sit Alanı içinde yer almakla beraber kültür varlığı olarak tescilli olmadığının ifade edildiği açıklama şöyle;"Arkeolojik bir dokusunun bulunmadığı, insan elinden çıkan herhangi bir ize rastlanılmadığı, bu oluşumun Safranbolu Kalesi ile bir bağının ya da bağlantısının olmadığı anlaşılmıştır. Basın mecralarına yansıyan haberlerde merdiven olarak belirtilen coğrafi oluşumun bulunduğu alanda herhangi bir kazı yapılmadığı, kalker bazlı kayaç yapısının suyun dirençsiz malzemeleri aşındırıp, sert kayaçları ise aşındıramamasından dolayı oluşan bir form olduğu, beşeri bir fonksiyona sahip olmadığı, bu anlamda söz konusu oluşumun 'Paphlagonia Geçidi' olarak adlandırılmasının ve tarihlendirilmesinin bilimsel verilere dayanmayan bir tanımlama olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Karabük Valiliğince yürütülen bir proje çalışması kapsamında bulunmamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR