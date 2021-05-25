Karabük Üniversitesinde çevrim içi Hemşirelik Haftası etkinliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası programı çevrim içi yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen Hemşirelik Haftası programı çevrim içi yapıldı.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özdemir, yaptığı konuşmada, hemşirelik mesleğinin son derece önemli, fedakarlık isteyen, belli ilkeleri ve kuralları olan önemli mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Hemşirelerin bütün insanlara hizmet ettiğini aktaran Özdemir, "Hemşireler, bireyin ilk doğduğunda yanında oldukları gibi son nefesinde de en trajik anlarına tanıklık etmektedirler. Bilgi, akıl ve yürekleriyle birçok hayata dokunurlar. Bu meslek, sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet ve özellikle de insan sevgisi gerektirir." ifadesini kullandı.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nevin Onan da salgının hemşirelik mesleğini ön plana çıkardığını, hemşirelerin hem klinik hem de saha çalışmasında en önde yer aldığını kaydetti.

Hemşirelik Haftası dolayısıyla KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Işık Andsoy'un moderatörlüğünü yaptığı panelde, Thomas More College University of Saskatchewan'dan Dr. Anita Ogurlu "Kültür ve Sağlık", Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Gül "Pandemi ve Hemşirelik" konularında sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu