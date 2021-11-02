Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği (KGİD) yönetim kurulu üyeleri, bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Dernek başkanı Serap Karaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Semih Gülen ile Bülent Diktepe, ilk olarak Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ü ziyaret etti. Karaoğlu, Gümüş'e, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Heyet daha sonra Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nihat Yılmaz ve Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz'ı ziyaret etti.

İl Genel Meclisi Toplantısı

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında yapılan toplantıda 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

İl Özel İdare Meclis salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Sözen, çalışmalar ve bütçe hakkında bilgiler verdi.

Safranbolu Belediyesinden dijital anons sistemi

Safranbolu Belediyesi, ilanların vatandaşlara ulaştırılabilmesi için cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan takip edilebilecek bir anons sistemi kurduğunu bildirdi.

Açıklamada, cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda anonsların dinlenebilmesi için programın "https://play.google.com/store/apps/details'id=com.belediyeilan.areso" ve "https://apps.apple.com/us/app/id1527806997" adreslerinden indirilmesi gerektiği kaydedildi.

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