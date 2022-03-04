Karabük'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

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Karabük'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

İhlas Haber Ajansı, Rıdvan Bostancı - Güncel
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Karabük'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı Karabük'te depreme yakalanan öğrencilerin deprem anında neler yapacakları "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" ile anlatıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'teki okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

KARABÜK - Karabük'te depreme yakalanan öğrencilerin deprem anında neler yapacakları "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" ile anlatıldı.

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle kentteki tüm okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin ve personellerin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"na Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay katıldı. Öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatılırken alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi. Esentepe Şehit Mehmet Esen Ortaokulunda alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu alan öğrenciler, ikinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek bahçedeki güvenli alana geçti.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, öğrencilere okulda yapılan tatbikattaki gibi evlerinde veya başka bir mekanda meydana gelen deprem sırasında aynı reaksiyonları göstermelerini istedi.

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Karabük'teki okullarda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Karabük, Deprem, Güncel, Haberler

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