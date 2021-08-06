Karabük'te yağmur suyu drenaj hattı projesi çalışmaları sürüyor
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Karabük'te yağmur suyu drenaj hattı projesi çalışmaları sürüyor

Karabük'te yağmur suyu drenaj hattı projesi çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yağmur suyu drenaj hattı projesi tamamlandığında kentteki su baskınlarının sona ereceğini bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yağmur suyu drenaj hattı projesi tamamlandığında kentteki su baskınlarının sona ereceğini bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, projenin öneminden bahsetti.

Projeyle su baskınlarının olduğu tüm noktalara çözüm getirildiğini belirten Vergili, proje tamamlandığında kentteki su baskınları sona ereceğini ifade etti.

Projeyi yürüten firmanın yöneticisi Bülent Zafer Acur da projenin önemine işaret etti.

Alt yapı yatırımlarının öneminin, sıkıntı yaşandığında anlaşıldığını anlatan Acur, "Yağmur suyu da önemli konulardan biri. Karabük Belediyesi ciddi bir yatırım yaparak ihmal edilmiş bir sorunu çözme başarısı sergiledi. Geçen yıl haziran ayında başladığımız projede şu anda yüzde 75 seviyelerindeyiz. Şu ana kadar 53 kilometre imalat yaptık. Proje hedefi 80 kilometre. Projeyi 5-6 ay sonra tamamlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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