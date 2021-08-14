Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Karabük'te mide kanseri nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Topçu, son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük'te mide kanseri nedeniyle vefat eden Kıbrıs gazisi İsmet Topçu, son yolculuğuna uğurlandı.
Topçu'nun (68) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda Cevizlidere Camisi'ne getirildi.
Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Topçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu