Karabük'te vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
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Karabük'te vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası

Karabük'te vali yardımcısının evine hırsız girdi iddiası
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdiği iddiası ile polis ekipleri çalışma başlattıİl dışında olduğu öğrenilen Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evinin camının kırık olduğunu gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdiği iddiası ile polis ekipleri çalışma başlattı

İl dışında olduğu öğrenilen Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evinin camının kırık olduğunu gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şimşek ile irtibata geçen ekipler, hırsızlık şüphesi ile eve girerek inceleme yaptı.

Ola yeri ekiplerinin parmak izi aradığı evin bölgesindeki güvenlik kameraları da incelendi.

Çalınan eşyalar ile ilgili herhangi bir açıklamanın yapılmadığı olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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