Karabük'te "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi

25.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:00

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde, "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci Yılı" kapsamında "Türkmenistan Günü" etkinliği düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, uluslararası düzeyde 12 Aralık 1995'te Birleşmiş Milletler kararıyla Türkmenistan'ın "daimi tarafsız ülke" statüsüne kavuştuğunu söyledi.

Aralık ayında "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 25'inci Yılı"nın kutlanacağını anlatan Amanlıyev, "Türkmenistan'ın tarafsızlığından bahsederken, o dönemde Birleşmiş Milletler üyesi olan 185 ülkenin tamamının bu statüyü, ülkemizin bu uluslararası hukuk derecesini desteklemiş olduğunu belirtmemiz lazım." dedi.

Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünün önemine değinen İşankuli Amanlıyev, "Türkmenistan'ın tarafsızlık statüsünden bahsederken bunun 3 boyutunu belirtmemiz lazım. Bunlardan 1'incisi barış, 2'ncisi güvenlik, 3'üncüsü ise sürdürülebilir gelişme, kalkınma hususlarıdır. Bu konularda da ülkemiz gerekli çalışmaları yapmaktadır." diye konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, KBÜ'de öğrenim gören Türkmen öğrenciler ülkelerine özgü kıyafetleri, şiirleri, müzikleri ve dansları sergiledi.

Etkinlik kapsamında açılan Türkmenistan ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf sergisi de gezildi.

Kaynak: AA